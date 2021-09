Chine: Evergrande, menacé de défaut, poursuit sa chute en Bourse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Le cours de l'action Evergrande est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 11 ans, poursuivant sa chute face aux craintes d'un défaut du groupe immobilier chinois sur ses dettes à l'approche d'échéances à risque. /Photo d'archives/REUTERS/Bobby Yip

Plombé par un endettement estimé à près de 260 milliards d'euros au total, le numéro deux chinois du secteur immobilier peine à céder des actifs pour honorer ses obligations financières, payer ses fournisseurs et rémunérer ses investisseurs, et une éventuelle défaillance pourrait fragiliser une bonne partie du système financier de la République populaire.

Les marchés financiers de Chine continentale étaient fermés lundi mais à Hong Kong, l'action Evergrande perdait 9,84% en clôture après être tombée en séance à son plus bas niveau depuis mai 2010. En un an, la valeur boursière du groupe s'est effondrée de près de 85%.

Sa principale filiale de gestion immobilière cédait 11,3%, celle de véhicules électriques 2,68% et la société de vidéo en ligne Hengten Net, dont il est l'actionnaire majoritaire, 9,48%.

"Le titre va continuer de chuter parce qu'il n'y a pas encore de solution susceptible de permettre à la société de réduire la tension sur sa liquidité et parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'elle fera en cas de restructuration", explique Kington Lin, directeur général des activités de gestion d'actifs de Canfield Securities.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a fini la journée en baisse de 3,29%, au plus bas depuis novembre dernier.

L'un des principaux créanciers d'Evergrande a passé des provisions sur une partie de ses prêts au groupe et certains autres envisagent de lui accorder des reports d'échéances, a-t-on appris de quatre sources du secteur bancaire.

Dimanche, le groupe a annoncé avoir commencé à rembourser en actifs immobiliers des investisseurs ayant souscrit certains de ses produits financiers.

Evergrande est censé payer jeudi 83,5 millions de dollars d'intérêts sur une émission obligataire et 47,5 millions de dollars supplémentaires le 29 septembre sur une autre obligation. Il serait considéré comme en défaut sur les deux lignes si ces intérêts n'étaient pas versés dans les 30 jours suivant leur échéance.

En cas de défaut, Evergrande devrait restructurer les dettes obligataires concernées, ce qui se solderait selon les analystes par de lourdes pertes pour les investisseurs, une perspective déjà largement intégrée par le marché: plusieurs de ses obligations s'échangeaient lundi à moins de 30% de leur valeur d'émission.

Les difficultés du groupe se répercutent à l'ensemble du secteur immobilier chinois et au yuan, tombé sur le marché des changes à son plus bas niveau depuis trois semaines face au dollar à 6,4831.

Sunac, quatrième promoteur immobilier du pays, chutait de plus de 10% et Greentown China de près de 7%.

(Reportage Clare Jim, version française Marc Angrand)