Chine: Enquête officielle ouverte sur les prix du charbon

© Jason Lee La principale autorité chinoise de planification économique a annoncé jeudi avoir donné pour instruction à ses agences régionales comme aux principales compagnies de charbon du pays de collaborer à une enquête exceptionnelle sur la production, les coûts de distribution et les prix du charbon. /Photo d'archives/REUTERS/Jason Lee

La Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) explique vouloir collecter des informations sur les coûts et les prix de vente des producteurs de charbon ainsi que sur les opérations d'achat et de vente des intermédiaires spécialisés dans le cadre des études en cours en vue d'une éventuelle intervention sur les prix.

Après avoir atteint mardi un niveau sans précédent, les cours à terme du charbon en Chine ont enchaîné trois séances consécutives de baisse en réaction aux déclarations de la CNDR sur la possibilité d'une intervention.

Jeudi, leur baisse a atteint en séance jusqu'à 11%, la plus forte amplitude autorisée. A 1.587,4 yuans en clôture, le prix de la tonne de charbon affichait un repli de près de 20% par rapport au record de mardi mais restait près de trois fois supérieur à son niveau de la fin 2020.

Il repartait à la baisse dans les transactions hors séance après l'annonce de l'enquête de la CNDR, avec un repli de 14%.

(Rédaction de Pékin, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)