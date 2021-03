Chine: Bond des exportations en janvier et février

PÉKIN (Reuters) - Les exportations chinoises ont bondi en janvier et en février et la croissance des importations a été plus rapide qu'escomptée après les niveaux de 2020, montrent des données publiées dimanche.

\ \ Partager



© Martin Pollard Les exportations chinoises ont bondi en janvier et en février et la croissance des importations a été plus rapide qu'escomptée après les niveaux de 2020, montrent des données publiées dimanche. /Photo d'archives/REUTERS/Martin Pollard

D'après les statistiques des douanes chinoises, les exportations ont progressé de 60,6% en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 39,9% par rapport à l'année précédente, après une croissance de 18,1% en décembre. En parallèle, durant les deux mois, les importations ont augmenté de 22,2% sur un an, un rythme plus important qu'en décembre où elles avaient affiché une progression de 6,5%. Le consensus ressortait à +15%. Selon les données des douanes, l'excédent commercial de la Chine en janvier et en février ressort à 103,25 milliards de dollars, contre 78,17 milliards de dollars en décembre, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 60,00 milliards de dollars. Les autorités douanières chinoises ont commencé à combiner les données de janvier et de février en 2020 afin d'atténuer les distorsions causées par le Nouvel An lunaire, qui peut tomber au cours de l'un ou l'autre mois. (Colin Qian, Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

Partager