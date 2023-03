Chine: Bond de l'activité dans les services en février

PEKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en février à son rythme le plus important en six mois, alors que la levée des strictes mesures face au COVID-19 ont relancé la demande et entraîné une croissance de l'emploi, montrent les résultats publiés vendredi d'une enquête privée.