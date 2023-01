[VIDÉO] Chimirec ouvre les portes de son nouveau site à Aulnay-sous-Bois

Depuis le mois d'octobre 2022, Chimirec, entreprise française spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets, est installée à Aulnay-sous-Bois (93). Son site et siège historique de Dugny (93) a été transféré sur l'ancienne zone industrielle de PSA, dans une rue baptisée Pierre Fixot, du nom de son fondateur en 1958, dont le fils Jean Fixot a repris la direction de l'entreprise.

Ce déménagement, provoqué par l'installation à Dugny du futur village des médias des Jeux olympiques de Paris 2024, a conduit le groupe à investir 50 millions d'euros pour construire, en seulement un an, le plus grand site français et siège de Chimirec de 6 hectares (dont 5 hectares dédiés à l'exploitation). Sa capacité de transit est aujourd'hui d'environ 38 000 tonnes de déchets par an, et peut aller jusqu'à 45 000 tonnes. Ce site a été repensé et amélioré pour l'ensemble de ses 130 collaborateurs (sur 1 250 collaborateurs en France et à l'international), et devrait accueillir entre 20 et 40 nouveaux collaborateurs dans les trois prochaines années.

« On a fait d'une contrainte une opportunité. Notre nouveau site de pointe à Aulnay-sous-Bois marque le début d'une nouvelle aventure avec toutes nos équipes ! », a expliqué Thomas Lehoucq, directeur du site, qui a ouvert ses portes pour la première fois, ce 1er décembre, à Info-Chimie magazine.

[...]