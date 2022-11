Chimie numérique : Mitsui Chemicals et l’université de Kyoto créent un laboratoire

Le chimiste japonais Mitsui Chemicals et l’université de Kyoto ont pour projet de développer des outils pour faire de la synthèse chimique automatisée. Leur système combinera notamment de la data science et de la synthèse en flux, et sera utilisé dans le cadre d’un programme de recherche conjoint industrie-université visant à développer des matériaux haute performance.

Les deux partenaires prévoient de commencer, en avril 2023, les activités du futur laboratoire de chimie numérique de Mitsui Chemicals & Kyoto University à la Graduate School of Engineering de l’université de Kyoto.

Depuis sa création en 1897, l’université de Kyoto s’efforce de mettre en place des collaborations avec des universités de recherche étrangères, ainsi que des entreprises japonaises et étrangères. De son côté, Mitsui Chemicals, entreprise chimique fondée en 1997 et axée en particulier sur les matériaux polymères, a fait de la transformation numérique une priorité, comme annoncé en décembre 2021, avec 100 milliards de yens (780 M€) qui sont consacrés à sa transformation digitale.