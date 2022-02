Chimie européenne : un pronostic de croissance de 2,5 % en 2022

Le Cefic, qui représente l'industrie chimique en Europe, prévoit une croissance en volume de la production chimique de 2,5 % en 2022 dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE-27), après une croissance d'environ 6 % en 2021.

L’organisation précise que la croissance de la demande a été élevée en 2021 dans les secteurs des biens de consommation, tels que les meubles, les appareils électriques et les textiles. Et une croissance supérieure à la moyenne a été enregistrée dans l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que dans le secteur de la construction. Les exportations semblent également se redresser ; les échanges extra-européens ont augmenté de plus de 15 % (de janvier à octobre) par rapport à 2020, s'élevant à plus de 160 milliards d'euros.

La croissance modérée de 2,5 % prévue pour 2022 devrait être tirée par une demande supplémentaire du secteur manufacturier. En particulier, l'industrie automobile européenne qui devrait se redresser. Les problèmes intervenus sur les chaînes d'approvisionnements, notamment les ruptures, devraient s'atténuer dans le courant de l’année. Dans tous les cas, cette croissance reste bien supérieure à la croissance moyenne observée sur la période 2010-2020, qui était de l'ordre de 0,1 %.

Croissance moyenne observée sur la période 2010-2020

Des perspectives incertaines à long terme

Pourtant, les perspectives à long terme restent incertaines. La forte inflation et la flambée des prix de l'énergie et des matières premières constituent un risque pour la croissance de la demande émanant des consommateurs et de l'industrie.

Pour Marco Mensink, directeur général du Cefic : « La reprise en 2021 a été meilleure que prévu, remettant l'industrie sur les rails. Face aux énormes investissements de transition attendus dans l'industrie dans les prochaines décennies, une base économique solide est très importante. Il sera crucial non seulement de développer de nouvelles chimies et technologies en général, mais aussi d'investir de nouvelles sources de croissance en Europe ».

Le 10 février, la Commission européenne a annoncé, lors des Journées européennes de l'industrie, qu'elle commencerait à développer une "voie de transition" pour l'industrie chimique, pour soutenir la transformation du secteur et lui permettre d’atteindre avec succès les objectifs du Green Deal européen.