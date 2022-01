Chimie, biosourcé, pharma, emballage... L'Usine Nouvelle enrichit son offre abonnés

L'Usine Nouvelle poursuit l'enrichissement de son offre éditoriale afin de décrypter au quotidien les grandes mutations de l'industrie. En cette rentrée de janvier 2022 encore marquée par la pandémie du Covid-19 et les perturbations qu'elle entraîne (pénuries, absentéisme, hausse des coûts, difficultés de recrutement...), nous poursuivons notre effort et renforçons notre couverture de cinq secteurs-clés pour l'industrie, presque tous situés en amont des principales filières industrielles du pays que sont l'agro, l'auto, l'aéro, l'énergie, la métallurgie, l'électronique, la mécanique, la logistique et le e-commerce…