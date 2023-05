CHIMICAPT®B Box d’Ajelchim, une solution innovante pour traiter les effluents industriels

Spécialiste de la collecte et de la valorisation des déchets, Chimirec et la startup Ajelis s’associent pour créer la société Ajelchim et lancer l’unité de traitement mobile Chimicapt®Box, une innovation 100% française qui permet de traiter un large panel d’effluents industriels contenant des micropolluants métalliques et organiques comme les métaux lourds (nickel, cuivre, zinc…), les nitrates, les colorants.