Chikungunya : Le vaccin de Valneva progresse vers l’AMM

La biotech nantaise Valneva a communiqué les résultats finaux de l’essai pivot de phase III évaluant son candidat-vaccin contre le chikungunya, le VLA1553. Après un suivi de six mois, l’essai réalisé sur 4 115 adultes âgés de plus de 18 ans, sur 44 sites aux États-Unis, a atteint tous ses critères d'évaluation principaux et secondaires.

L'analyse finale a en effet confirmé que le sérum générait un très haut niveau de séroprotection, puisque 98,9 % des participants ont montré des niveaux protecteurs d'anticorps neutralisants contre le virus du chikungunya, un mois après avoir reçu une seule injection.

Le profil d'immunogénicité s'est en outre maintenu dans le temps, 96,3 % des participants présentant des anticorps neutralisants, six mois après avoir reçu une seule dose.

Cet essai a également confirmé le bon profil d’innocuité et de tolérance du VLA1553. En conséquence, Valneva prévoit de commencer le processus de présoumission réglementaire auprès de la FDA au cours du deuxième trimestre 2022.

« En présentant ces données, les premières données finales de phase III jamais publiées pour un candidat-vaccin contre le chikungunya, nous faisons un pas de plus vers une solution potentielle contre une menace de santé publique majeure, croissante et non satisfaite », a commenté Juan Carlos Jaramillo, directeur médical de Valneva.

Le VLA1553 est un candidat-vaccin monovalent vivant atténué contre le chikungunya, un virus présent dans plus de 120 pays. Au mois de septembre 2020, plus de trois millions de cas avaient été recensés sur le continent américain. Le marché mondial des vaccins contre le chikungunya est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici à 2032.