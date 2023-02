Chiffres records pour Verallia en 2022

Verallia se porte bien. Très très bien. Pour ses résultats de 2022, le troisième producteur mondial de bouteilles et emballages en verre affiche un résultat net de 356 millions d’euros, en hausse de 42,7%. Le chiffre d’affaires progresse de 25,3%, à 3,36 milliards d’euros. Quant à L’Ebitda ajusté, il augmente de 27,6 % en 2022 (et +31,7 % à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 866 millions d’euros.

