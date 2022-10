Chez Sun’Agri, des panneaux solaires protègent les vergers des coups de chaud

A quelques kilomètres au sud de Perpignan, une exploitation étend ses vergers sur quelque 250 hectares, produisant principalement des pêches et autres nectarines. Principalement car, il y a sept ans, Pierre Battle, maître des lieux, a décidé d’introduire de la poire dans ses parcelles. «On est allés trop loin dans la monoculture et c’est une catastrophe en cas de maladie, rembobine l’agriculteur. Depuis, on a créé une culture en damier à grande échelle, histoire d’empêcher les maladies de circuler d’une parcelle à l’autre.»

Problème, si l’harrow sweet aime les ondes du soleil occitan, sa peau verte doit limiter l’exposition aux UV. Et si, dans ces grandes parcelles, des haies se glissent parfois au milieu des vergers, les gros coups de vent de la région viennent lui friper la peau. Sans parler des épisodes de gel… Sur les 45 tonnes produites en moyenne par hectare, Pierre Battle se retrouve avec 20% de fruits abîmés.

Manque à gagner dû au risque météo [...]