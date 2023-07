Chez Sodiaal, Antoine Collette succède à Jorge Boucas au poste de directeur général

La coopérative laitière Sodiaal a annoncé la nomination d’Antoine Collette au poste de directeur général. Ce dernier était depuis 2019 senior vice-président et responsable de l’Europe et du Moyen-Orient de la division beauté du chimiste allemand Henkel. Il bénéficie d’une solide expérience dans l’agroalimentaire après avoir passé plusieurs années chez Danone, Kraft foods et Mondelez.