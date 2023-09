Chez Schneider Electric, Air Liquide ou Arkema... Quand la RSE s’invite dans le salaire des cadres

De plus en plus de cadres et managers intermédiaires pourraient voir une partie de leur rémunération variable conditionnée à des critères de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), notamment environnementaux et sociaux. Les DRH cherchent en effet des solutions pour engager les salariés dans les grandes transformations en cours. L’idée infuse jusque dans les sphères dirigeantes : en 2021, le président du groupe Rocher, Bris Rocher, appelait dans un rapport à soumettre à des critères extra-financiers au moins 20 % de la rémunération variable des salariés. «Avec l’application prochaine de la CSRD [directive européenne sur la publication d’informations extra-financières, ndlr], cette tendance devrait s’accélérer, considère Philippe Aubain, associé chez EY. Les sociétés devront déclarer les éléments de rémunération liés à l’ESG [environnement, social, gouvernance, ndlr] concernant leur organe de direction. Le dirigeant a besoin que ses collaborateurs soient également motivés par des incitations financières, donc ça percole.»

Gagner en cohérence

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]