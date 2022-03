Chez Monnoyeur, la transition énergétique à pas comptés des engins de chantier

Début mars, au Forum des Travaux publics organisé à Paris, difficile d’apercevoir beaucoup de matériels de chantier fonctionnant à l’électricité. « Sur les gros engins, il y a des pilotes, mais encore pas d’offre industrialisée sur le marché. Si on veut être prêt pour 2030, il ne faut pas compter dessus immédiatement », explique Bertrand Milliat, directeur de la communication, expérience client et RSE de Bergerat Monnoyeur, concessionnaire de Caterpillar et filiale du groupe Monnoyeur, spécialisé dans les équipements pour la construction, l'industrie et l’agriculture (7500 personnes, 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2020). Pour l’heure, l’offre se concentre essentiellement sur des produits à usage urbain, comme des mini-pelles électriques.

[...]