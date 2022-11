Chez Michelin, la chasse au gaspi est ouverte

En un an, la facture d’énergie de Michelin est devenue aussi énorme que son célèbre Bibendum, en passant de 300 millions à 1,1 milliard d’euros par an. Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, la raréfaction des ressources et le conflit ukrainien, le géant du pneumatique, qui recevait lundi 7 novembre, à Clermont-Ferrand, la visite du ministre délégué à l’Industrie, Roland Lescure, a voulu se montrer «exemplaire» en matière de sobriété énergétique.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]