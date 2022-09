Chez MBDA, une IA de confiance

MBDA A TRÈS FORTEMENT INVESTI CES DERNIÈRES ANNÉES DANS CETTE TECHNOLOGIE. DANS QUELS DOMAINES ET POUR QUELS USAGES ?

Depuis plus de 10 ans, nous étudions des applications potentielles de l’IA mais son usage s’est fortement accéléré depuis 2017 avec l’avènement de nouvelles méthodes.

Aujourd’hui, l’IA est partout et se diffuse dans tous nos domaines d’expertise. Les besoins des forces armées évoluent et l’IA nous permet d’y répondre, à la fois en améliorant les capacités de nos produits, dans le domaine du management des effets, mais aussi dans la sphère de l’efficience opérationnelle : aide au diagnostic de tests, maintenance prédictive…

Le potentiel de l’IA est immense.

Le secteur de la défense est particulièrement sensible. Comment gérez-vous cette spécificité ?



Nous sommes un « pure player » de la défense. En France, nos systèmes sont conçus avec la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour les forces et doivent répondre aux critères d’exigence les plus élevés en matière de sécurité et de fiabilité. Nous avons donc une responsabilité avec un domaine d’emploi de l’IA extrêmement bien borné. L’IA n’est pas un décideur : l’homme reste toujours dans la boucle.

Cette notion d’éthique est au coeur de nos métiers. Nous avons lancé un programme interne « IA de confiance » pour renforcer cette approche : nous travaillons sur des axes très techniques mais aussi sur de nouveaux processus de validation, de la sélection des données jusqu’à l’intégration des briques d’IA dans nos systèmes.

L’IA requiert une expertise métier extrêmement pointue…

Oui et chez MBDA, c’est une autre de nos particularités, nous avons choisi de former un réseau interne d’experts en IA qui ont cette spécificité en plus de leur métier. Certains font du traitement d’images ; d’autres, du management des

effets, etc. Nous positionnons donc l’IA au plus près de nos métiers.

Nous proposons à nos experts des programmes de formation afin qu’ils soient toujours à la pointe des connaissances dans ce domaine. Nous avons également constitué un réseau international, au sein duquel nos ingénieurs travaillent sur des programmes de recherche et développement menés en commun. Enfin, nous travaillons aussi sur cette question avec des partenaires comme des laboratoires, start-up ou PME.

… Qui sera d’autant plus nécessaire pour le combat connecté de demain. Comment l’intégrez-vous dans vos projets ?

Lutte anti-drone, combat collaboratif, systèmes de défense aérienne pour contrer les menaces hypersoniques… Toutes ces capacités pour préparer le futur nécessitent de concevoir des systèmes interconnectés capables de communiquer entre eux grâce à des algorithmes puissants. L’IA joue évidemment un rôle clé. Chez MBDA, ces enjeux sont au cœur de nos projets qui s’annoncent passionnants pour nos ingénieurs !