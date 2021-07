Chez Mademoiselle Desserts, le jeu Game of Zone fait un carton pour réduire les accidents

Spécialiste de la pâtisserie industrielle, le groupe Mademoiselle Desserts a fait une priorité de la sécurité et la santé de ses 1 900 collaborateurs, répartis en Europe sur douze sites de production. Afin de prévenir le risque d'accident et de favoriser leur bien-être, l'entreprise n'a pas seulement rédigé des protocoles stricts, mais a aussi décidé de miser sur l'aspect ludique. "On voulait organiser quelque chose d'un peu décalé, car on sait que les gens s'épuisent vite lorsque les formations sont trop conventionnelles", explique Corinne Escot, responsable santé et sécurité du groupe. Dans son usine de Condat-sur-Trincou (Dordogne), qui compte environ 350 employés, Mademoiselle Desserts a mis en place en 2018 l'événement Game of Zone.