Chez Eramet, un bras-de-fer dans les alliages

La famille Duval n’aura pas supporté longtemps le grand ménage mené par la PDG Christel Bories chez Eramet, la maison-mère de leur société métallurgique familiale Aubert & Duval. Dans un courrier adressé à l’Agence des participations de l’Etat (APE) et dévoilé par L’Agefi le 3 mars, ils demandent que son mandat, qui prend fin lors de l’Assemblée générale de mai 2021, ne soit pas renouvelé. Une réunion du conseil d’administration pour préparer cette AG est prévue le 11 mars.

Autour de la table, on retrouvera cinq administrateurs représentant Sorame et Ceir, les holdings de la famille Duval (36,94 % des parts mais 43,78 % des voix en raison de droits de vote double), trois administrateurs choisis par l’APE (qui détient via sa filiale FSI Equation 25,7 % des parts et 30,31 % des voix), deux administrateurs nommés par la STCPI (provinces calédoniennes), cinq administrateurs indépendants choisis par Sorame-Ceir (3) et l’APE (2), un administrateurs choisi en commun par les deux actionnaires majoritaires, et un président du conseil.

