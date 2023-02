Chez Daher, Damien Roybon accélère l'innovation pour la logistique du futur

«Nous recherchons des développeurs de solutions, prêts à nous accompagner dans la mise au point et l'expérimentation d'outils qui répondent aux enjeux de la logistique de demain», martèle Damien Roybon, le responsable de Log’in, le programme d'innovation en logistique de Daher (1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires, 10 500 salariés), dont c'est l’une des activités. Diplômé du master supply chain management de Montpellier Business School, Damien Roybon est entré chez Daher en 2018, à 37 ans, comme responsable outils, projets et méthodes de la division Services, après plusieurs expériences professionnelles à la croisée de la logistique industrielle et du numérique.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]