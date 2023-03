Chez B&R on travaille le week-end

Le Covid a eu pour effet de retarder la production de semi-conducteurs qui sont pour la plupart d’entre eux fabriqués en Asie. Et cela s’est inévitablement répercuté sur la supply chain de nombreux produits qui intègrent ces dispositifs avec des conséquences sur de multiples secteurs d’activité, de l’automobile à l’aéronautique en passant par l’industrie des biens d’équipement. Les automatismes, tels que les moteurs, les variateurs, les panels et autres PC industriels utilisés sur les machines de production - y compris dans l’emballage et le conditionnement -, ont été particulièrement touchés au début de l’année dernière, ce qui a retardé les livraisons des équipements aux clients alors que la demande était particulièrement forte.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]