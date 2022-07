Chevron: Un bénéfice record et des prévisions à la hausse

HOUSTON (Reuters) - Chevron Corp a affiché vendredi un bénéfice trimestriel historique, grâce à de solides marges sur les carburants, ainsi qu'aux prix élevés du gaz naturel et du pétrole, et a revu à la hausse ses prévisions de rachat d'actions dans les mois à venir.

La compagnie pétrolière américaine fait état d'un bénéfice net de 11,6 milliards de dollars (11,36 milliards d'euros) au deuxième trimestre, soit 5,95 dollars par action diluée, ce qui représente plus du triple des 3,1 milliards de dollars, soit 1,60 dollar par action, enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Les intentions de Chevron d'augmenter ses rachats d'actions suivent celles d'autres géants pétroliers, notamment TotalEnergies et Shell, qui ont augmenté cette semaine leurs rachats pour satisfaire les investisseurs à la recherche de rendements plus importants.

Le prix de vente moyen de la société pour un baril de pétrole brut et de GNL était de 89 dollars au cours du trimestre, contre 54 dollars le baril un an plus tôt.

Chevron a augmenté la limite supérieure de sa fourchette d'objectifs annuels de rachat d'actions de 10 milliards de dollars à 15 milliards de dollars.

La société a également utilisé ses bénéfices pour réduire son taux d'endettement, qui est actuellement inférieur à 15%, ce qui est en deçà des prévisions de la société. Les actions de cette dernière étaient en hausse de 3,7% dans les échanges de pré-marché pour atteindre 155,90 dollars.

Chevron a accru ses investissements et augmenté sa production aux États-Unis, alors que sa production mondiale diminue à la suite de l'expiration de concessions en Thaïlande et en Indonésie.

"Nous avons plus que doublé nos investissements par rapport à l'année dernière pour développer nos activités dans le secteur des énergies traditionnelles et nouvelles", a déclaré le directeur général Michael Wirth dans un communiqué.

(Reportage Sabrina Valle; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)