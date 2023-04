Chevron et Exxon publient des bénéfices meilleurs que prévu au premier trimestre

HOUSTON (Reuters) - Chevron et Exxon Mobil, deux géants du secteur pétrolier aux Etats-Unis, ont publié vendredi des bénéfices au premier trimestre qui on dépassé les attentes, la baisse des prix de l'énergie ayant été compensée par les revenus du raffinage pour Chevron et par la hausse de la production de gaz et pétrole pour Exxon.