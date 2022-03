Chep déploie des capteurs sur ses palettes

Certains parlent de logistique 4.0 ! Reste que les prestataires de l’emballage de transport mesurent toujours plus l’intérêt des technologies Internet of Things (IoT), ou Internet des objets en français, sur leurs supports. Après Tosca, IPP ou encore Ifco, Chep expérimente le potentiel du « track and trace » sur ses palettes. Le leader mondial de la location de ces emballages réutilisables, en partenariat avec sa société sœur BXB Digital, filiale comme lui du groupe Brambles, a intégré des capteurs de position et de température sur une partie des supports utilisés en Europe du Sud. Les tests sont réalisés avec onze enseignes européennes de la grande distribution – hypermarchés et magasins de proximité – en France, en Espagne, en Italie et au Portugal. Les dispositifs électroniques permettent, d’une part, de suivre les palettes en temps réel afin d’assurer leur traçabilité en termes de sécurité et de marketing, notamment pour savoir si les produits sont bien présents dans un magasin à un moment donné pour une promotion. De même, grâce à cette fonctionnalité, Chep peut récupérer la palette plus facilement une fois la rotation accomplie. Les capteurs permettent d’autre part de collecter des informations sur la température de l’air et de l’eau et de vérifier si la chaîne du froid est bien respectée, renforçant ainsi la sécurité des produits sensibles.

