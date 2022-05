Quelle est l’approche de Chemparc ?

Les partenaires du GIP CHEMPARC ont orienté les actions de prospection et d’accompagnement de projets vers la chimie verte, les produits biosourcés, les activités de biocontrôle, la production d’énergie renouvelable et le stockage de l’énergie.

La plateforme technologique CHEMSTART’UP accueille depuis 2011 de jeunes sociétés spécialisées dans la chimie fine, les matériaux composites et les nanomatériaux.

Notre credo : la chimie est nécessaire pour réussir la transition énergétique. En développant des projets innovants utilisant la chimie verte, Chemparc peut jouer le rôle d’un fédérateur des besoins des industriels. Une illustration : d’un côté le secteur agroalimentaire est en recherche de débouchés pour la valorisation de ses sous-produits et de ses déchets, d’un autre côté, le secteur aéronautique est, lui, en demande de matériaux plus légers pour la composition de ses équipements. Chemparc peut, par les procédés innovants qu’il soutient et développe, faire le lien entre ces différents besoins dans une logique de cercle vertueux.



Quelques exemples de projets soutenus par Chemparc ?

Dans le domaine des énergies renouvelables, le projet Total Quadran va, par exemple, mettre en production 4 centrales solaires d’une capacité de 60 MW sur un ancien site chimique. Une centrale de méthanisation à partir de déchets agricoles produira du biogaz dès la fin 2022, avec 12 créations d’emplois à la clé.

Sur le volet relocalisation, on peut citer des projets menés dans le cadre du plan France Relance : une unité industrielle de production de chitosane, molécule à haute valeur ajoutée utilisée dans les industries pharmacologiques, ou la relocalisation d’une partie de la production en Asie de colorants capillaires de la société Novéal dans son usine béarnaise.

