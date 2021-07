Chefs d’entreprise, membres des Comex... comment savoir si vous avez été ciblés par Pegasus

Des journalistes, des militants des droits de l’Homme, des chefs d’Etat et hommes politiques... mais aussi possiblement des dirigeants d'entreprise et des personnalités économiques. Le logiciel espion Pegasus, de la société israélienne NSO, a potentiellement ciblé 50 000 numéros de téléphone dans le monde et un millier en France, selon les révélations faites par un consortium international de 17 médias – dont la cellule investigation de Radio France et Le Monde – appuyé par l’association française Forbidden Stories et l’ONG anglaise Amnesty International.