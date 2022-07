Chauffage, éclairage… Les premiers petits pas du numérique et des télécoms pour réduire leur consommation d'énergie

Un groupe de travail a rassemblé le 28 juillet les entreprises des télécoms et du numérique pour commencer à réfléchir à des mesures permettant de réduire leur consommation énergétique de 10% d'ici deux ans. Si les mesures définitives seront présentées en septembre, celles-ci se sont déjà engagées à… baisser le chauffage et éteindre l'éclairage de leurs boutiques et bureaux la nuit.