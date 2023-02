Château Guilhem optimise ses matières sèches

A Malviès, dans l’Aude, le domaine viticole de Château Guilhem pense son activité depuis de nombreuses années autour de son impact environnemental. Mais Bertrand Gourdou, son propriétaire, a voulu aller plus loin. Ainsi lance-t-il six cuvées au packaging « 100% écoresponsable et local », avec des matériaux sourcés et des fournisseurs implantés dans un rayon de 100 km autour du domaine.

[...]