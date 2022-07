Charwood Energy entre en Bourse pour produire un syngaz par pyrogazéification pour l'industrie

Engie et son partenaire CMA-CGM ne sont pas les seuls à vouloir produire du gaz à partir de bois en France. Une PME du Morbihan, Charwood Energy, a la même ambition. Concepteur et constructeur d’actifs de production d’énergie à partir de bois depuis 2012, l’entreprise dispose de son propre bureau d’études depuis 2014 et d’un atelier de 1400 mètres carrés à Saint Nolff. Après avoir conçu et installé plus d’une centaine de chaufferies biomasse, réseaux de chaleur et unités de méthanisation à travers la France, et atteint un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros en 2021, Charwood Energy veut se diversifier dans la pyrogazéification, la production de gaz à partir de biomasse. Mais cette fois comme opérateur de ses propres unités de production d’énergie.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]