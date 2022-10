Charte pour les fournisseurs, prix de l’électricité plafonné pour les producteurs… Les annonces de Bruno Le Maire sur l’énergie

Les fournisseurs d’énergie, reçus ce 5 octobre au ministère de l’Economie, se sont engagés via une charte à ne laisser aucun de leur client sans solution. Le prix de l’électricité sera également plafonné à 180 euros le mégawattheure pour les producteurs, et la rente reversée aux entreprises et collectivités en difficulté, a assuré Bruno Le Maire en conférence de presse.