Microbiologie : Charles River poursuit le développement de son site d'Écully

C'est dans la zone industrielle d'Écully, en périphérie de Lyon, que le groupe américain Charles River a installé la base française de sa division Microbial Solutions. L'entreprise est ici à taille humaine, bien qu'elle appartienne à l'une des plus grosses CRO du monde, créée il y a 75 ans sur la base d'une activité d'élevage d'animaux de laboratoire. Une CRO qui affiche désormais un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, pour un effectif de 22000 personnes. Et pour expliquer la spécialité de ce géant, Yann Puigmal, senior regional account manager, précise que sa mission consiste à « aider les fabricants de médicaments à sortir le plus vite leurs produits sur le marché ».

Pour cela, le groupe a développé un savoir-faire qui couvre toute la chaîne de développement d'un médicament, de la découverte d'une nouvelle molécule à la production, en passant par le support clinique et l'évaluation de la sécurité. Le groupe Charles River estime avoir travaillé sur plus de 86 % des nouveaux produits thérapeutiques approuvés par la FDA en 2021. La division Microbial Solutions intervient plus spécifiquement en bout de chaîne, c'est-à-dire au stade du contrôle microbiologique des médicaments que l'on vient de produire, pour libérer le plus rapidement possible les lots. Des technologies également adaptables au contrôle qualité des dispositifs médicaux. Pour cela, la société propose des systèmes de dosage des endotoxines, de détection microbienne et d'identification bactérienne et fongique, au travers de ses trois marques Endosafe, Celsis et Accugenix, respectivement.

Et les besoins en contrôle microbiologique sont en très forte croissance. En 2018, la FDA a attribué 64 % des pénuries de médicaments à des problèmes de qualité en production. Aussi, rien que dans les installations d'Écully, ouvertes en 2013, qui s'inscrivent dans un réseau de 17 implantations dans le monde, le groupe se déploie désormais sur deux bâtiments d'une superficie totale de 2700 m2, occupée par des bureaux, deux laboratoires, mais également un laboratoire de SAV totalement revisité et une salle de formation flambant neuve. Après 600 m2 de réaménagements en 2020, la filiale a en effet récidivé en 2021, avec la création ou le réaménagement de 600 m2 supplémentaires. L'effectif est aussi orienté à la hausse : « Fin mars 2022, nous étions 82 personnes, contre 48, quatre ans plus tôt », souligne Pierre Aeschimann, senior managing director France et senior deputy managing director Europe.

