Charles & Alice se dote d’un nouvel atelier de compotes en gourdes

Fabricant de compotes, jus et desserts aux fruits pour la grande distribution et la restauration hors foyer, à sa marque et sous marque distributeur, « Charles et Alice » peaufine la mise en service à Monteux (Vaucluse) d’un nouvel atelier de 6 500 m2. Il se situe sur 32 500 m2 de terrain, à l’entrée de la ville où la société est née en 1935 à l’initiative de Charles Faraud. A quelques centaines de mètres de l’usine aménagée dans les années 90, cette unité produit des gourdes aux fruits (compotes de pommes et compositions mixtes pommes/abricot, pomme/poire, pomme/fraise…).