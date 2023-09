Charbon, véhicules électriques, chaudières à gaz, carburants… les annonces énergétiques d’Emmanuel Macron à retenir

Invité du 20h de France 2 et TF1, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces en faveur de la transition énergétique. Le chef de l'Etat compte notamment sortir du charbon d'ici 2027, développer l'installation des pompes à chaleur ou encore continuer de soutenir l'électrification des véhicules via notamment la finalisation du dispositif de leasing social d'ici à la fin de l'année. Il a fait marche arrière sur l'interdiction des chaudières à gaz et la vente à perte des carburants.