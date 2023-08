Changements de ponts sur le RER, navire-câblier d'Orange, Lego Concorde : Le top 3 vidéo de la semaine

1 - A Massy, le chantier hors norme des nouveaux ponts des RER B et C

L’une des plus grandes grues du monde a permis de remplacer les ponts de Chartres et Gallardon mardi 8 août 2023 à Massy, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Point d’orgue de trois ans de chantier commun entre la SNCF et la RATP, la double pose a eu lieu en 24 heures.

Voir la vidéo

2 - Ce navire d'Orange pose et répare des câbles aux quatre coins du monde

L’opérateur télécoms Orange possède une filiale spécialisée dans la pose et la maintenance des câbles sous-marins. Rencontre à Brest avec l’équipage du « Pierre de Fermat », l’un de ses navires câbliers.

Voir la vidéo

3 - Le Concorde fait son grand retour... en version Lego

En attendant le retour dans le ciel d'un avion supersonique, on peut s'offrir un appareil miniature avec la première version Lego du mythique Concorde. Il sera mis en vente en septembre 2023.

Voir la vidéo