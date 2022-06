Changements à la tête de FO et de la CGT, Sheryl Sandberg quitte Meta, Brittany Ferries renouvelle sa flotte... Les cinq images de la semaine

Changements à la tête de FO et de la CGT

Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière s'appelle Frédéric Souillot. Issu de la fédération de la métallurgie, l'homme de 54 ans a été élu vendredi 3 juin à la tête de FO, réunie en congrès à Rouen. Dans le même temps, une autre personnalité syndicale a annoncé cette semaine son intention de tirer sa révérence : le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ne souhaite pas se représenter en mars 2023. Explications de notre journaliste Cécile Maillard.

Brittany Ferries continue le renouvellement de sa flotte avec un navire hybride

Le Saint-Malo sera en mesure de transporter jusqu'à 63 camions. © Brittany Ferries

Le Saint-Malo sera à propulsion GNL/Electrique et va remplacer le Bretagne sur la ligne Portsmouth/Saint-Malo. L'annonce a été officialisée mardi 31 mai par Jean-Marc Roué, président du Conseil de surveillance de Brittany Ferries. Long de 194,7 m (soit 43,5 m de plus que le Bretagne, qu'il est appelé à remplacer) et de 27,8 m de largeur, le Saint-Malo sera capable de transporter 1290 passagers et jusqu'à 63 camions. «Affrété au groupe suédois Stena RoRo, avec une option d’achat à quatre ans, ce navire rejoindra la flotte de Brittany Ferries fin 2024 et sera mis en exploitation dans son port éponyme début 2025», détaille le communiqué de presse.

Une figure de la tech américaine démissionne

Sheryl Sandberg, COO de Facebook depuis 14 ans. © HarvardCPL - Flickr

Sheryl Sandberg, qui fut longtemps le bras droit de Mark Zuckerberg à la tête de Facebook (désormais Meta), a annoncé qu'elle quittera l'entreprise à l'automne après 14 ans au poste de Chief Operating Officer. De nombreux observateurs de la Silicon Valley la décrivent comme la tête pensante du business model de Facebook fondé sur les revenus publicitaires. Son influence avait diminué ces dernières années au profit d'Andrew Bosworth, homme fort en charge des projets «métavers». Sa mauvaise gestion des scandales qui ont touché l'entreprise depuis 2016 aura probablement contribué à son départ. Décryptage.

Un moteur de fusée imprimé en 3D

Le moteur comporte de nombreux et complexes canaux de refroidissement internes. © Hyperganic / EOS

La start-up allemande Hyperganic s’est associée au fabricant d’imprimantes 3D EOS pour développer un logiciel capable de générer des designs de moteurs de fusée. L’objectif : exploiter au maximum les propriétés de la fabrication additive pour réaliser des systèmes ultra complexes. Le résultat est étonnant !

Le plus petit robot marcheur de la planète est né

Ces robots minuscules se déplacent à une vitesse moyenne de la moitié de leur longueur par seconde. © Northwestern University

Capable de sauter, de ramper et de se tordre dans tous les sens, il ne mesure qu'un demi-millimètre de long et se déplace grâce à la chaleur d'un laser. Ce plus petit robot marcheur de la planète a été fabriqué par des chercheurs de l'université de Northwerstern, aux Etats-Unis.