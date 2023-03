Changement de direction à l’Esepac

Après dix-sept ans de présence et douze ans de direction à l’Ecole supérieure européenne de packaging (Esepac), Serge German va « attaquer, le 1er octobre prochain, la troisième période de sa vie, celle où l’on peut choisir ce que l’on fait de son temps, la retraite ». Et, dès le 1er mai, il cèdera la place à Sébastien Silvestre, actuel dirigeant de Pack Avenir, la structure commerciale de l’école, et ancien responsable de la formation continue. Un changement dans la continuité, par conséquent, à la tête de « l’école entreprise » de Saint-Germain Laprade (Haute-Loire).

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]