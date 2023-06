Changement à la tête du Cetim : Carole Gratzmuller, élue présidente du conseil d'administration.

Changement à la tête du Cetim. Pour succéder à Jérôme Duprez, le Centre a élu Carole Gratzmuller au titre de présidente du conseil d'administration. Diplômée d'un master en finance et contrôle de gestion de Paris Dauphine et d'un MBA de l'université de Hartford, elle débute en 1987 sa carrière à New York au sein d'un cabinet d'actuaires où elle exerce pendant 6 ans. Puis elle part en l'Autriche pour le compte de Neusiedler AG, usine de fabrication de papier, durant 2 ans. De retour en France, en 1994, elle rejoint Etna Industrie, fabricant de composants hydrauliques et pneumatiques, la PME familiale créée par son grand-père où elle occupe différentes fonctions en gestion, commercial et qualité, avant d'en reprendre la direction en 2006. Impliquée de longue date au sein de l'organisation professionnelle, Carole Gratzmuller est également élue à la CCI du Val-d'Oise, vice-présidente de FCE (Femmes chefs d'entreprise) et conseiller du Commerce extérieur de la France. Concernant les trois années à venir, Carole Gratzmuller trace les principales orientations souhaitées par la nouvelle mandature. Il s'agit de privilégier une vision stratégique sur le temps long, indispensable aux cycles de R&D et d'innovation et aux résultats attendus par les industriels, tout en restant agile. « Je suis très fière d'être la première femme à se voir confier la présidence de notre Centre technique. .. », a-t-elle déclaré.