Chamatex a inauguré à Ardoix l’usine ASF 4.0, spécialisée dans les chaussures de sports

À l’issue de 12 mois de travaux et moyennant un investissement global de 10 millions d’euros, le groupe ardéchois Chamatex et ses partenaires ont inauguré le 16 septembre leur toute nouvelle usine dédiée à la production de chaussures de sports. Basée à Ardoix, elle est dimensionnée pour produire 500 000 paires par an à l’horizon 2023 avec un effectif de 50 personnes.