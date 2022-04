CGN, l’encombrant «ami de trente ans» d’EDF

Partenaire de longue date d'EDF en Chine et au Royaume-Uni, CGN est dans le collimateur des États-Unis qui l'ont placé sur leur liste noire et se voit remis en cause par les Britanniques qui souhaitent l'exclure des projets de Sizewell C. Cela ne l'empêche pas d'afficher ses ambitions dans les pays émergents.