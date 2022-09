Cette papeterie charentaise a réduit sa production d'un tiers face à la flambée des prix de l'énergie

Maxime Thiollet prévient d’emblée : « La papeterie de Saint-Michel va bien, d’ailleurs, nous continuons de recruter et d’embaucher ». C’est en bon gestionnaire que le président du groupe familial charentais Thiollet a décidé en août 2022 de mettre la plus petite des deux machines de la papeterie à l’arrêt. « Nous avons atteint des sommets à la fois sur le prix du gaz et de l’électricité », rappelle-t-il.

Pour illustrer son propos, le dirigeant de ce site rappelle qu’en l’espace de huit mois, la facture du gaz a été multipliée par quinze et celle de l’électricité par vingt. « L’an dernier, nous déboursions 300 000 euros par mois en énergie, cet été, nous sommes montés à 1,3 million d’euros ». Le process d’assèchement de la pâte à papier demande énormément d’énergie, faisant de ce site une des plus gros consommateurs d’électricité et de gaz en Charente.

Un tiers de production en moins

