Cetec primé à Vrac Tech

Trois ans après la dernière édition, Vrac Tech a rouvert ses portes au Centre des expositions du Mans (Sarthe) pour y convier, du 7 au 9 décembre, les professionnels du vrac qu’il s’agisse d’entreprises qui produisent, conditionnent ou transportent des produits ainsi présentés, ou les équipementiers qui développent des technologies pour ce secteur d’activité. Pour la première fois de son histoire, le salon de GL Events organisait le concours Vrac Tech Innovation, visant à valoriser les expertises et les savoir-faire des exposants. Le palmarès a été dévoilé dès le premier jour. C’est un fabricant de machines d’emballage qui a remporté le Vrac Tech d’argent : Cetec Industrie. Le constructeur basé à Chancelade, à quelques encablures de Périgueux (Dordogne), a été primé pour la CombiFill, une ensacheuse qui permet de combiner le remplissage de deux produits différents, sur la même machine.

Des circuits distincts

Chaque produit disposant de sa propre alimentation, de son propre doseur, sa trémie et bouche, le conditionneur peut par exemple remplir sur la même installation une semence traitée avec des phytosanitaires et une autre qui ne l’est pas. Deux avantages ressortent de cette architecture : la compacité et la rentabilité. L'industriel n’étant pas obligé d’investir dans deux installations pour traiter des produits différents, il optimise la place en atelier tout en évitant d'utiliser deux opérateurs pour conduire les deux machines. La CombiFill est capable de remplir les produits dans des sacs de 5 à 25 Kg et utilise des sacs papier ou en plastique. Les autres prix sont allés à Archimedys, et Crealyst-Agro, respectivement primés avec un Vrac Tech d’or et un Vrac Tech de bronze pour une petite vis de dosage reposant sur une conception modulaire et un système de ventilation de céréales stockés en silos.