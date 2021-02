Cet ancien casino de Trump a implosé en moins de 20 secondes

La destruction d’une tour par implosion constitue souvent un petit événement à l’échelle de la ville concernée. Encore plus en connaissant le nom d’un de ses précédents propriétaires : Donald Trump. Le nom de l’ancien président des Etats-Unis n’apparaissait plus, depuis 2014, sur décision judiciaire, au fronton d’un ensemble immobilier de deux tours situé à Atlantic City, dans l’Etat du New Jersey. Les locaux n’étaient plus exploités depuis cette date. Un moyen de préserver son image face à la décrépitude des lieux, repris au tribunal en 2016 par le milliardaire Carl Icahn et toujours laissés à l’abandon.