Cession d'Aubert & Duval, future gigafactory européenne de batteries, production du 4x4 électrique d'Ineos… Les cinq articles les plus lus

1 - L’acquisition d’Aubert & Duval par Airbus et Safran sera finalisée fin avril

D'après nos informations, après plusieurs mois d’attente, la Chine a (enfin) donné son feu vert pour l’acquisition d’Aubert & Duval (groupe Eramet) par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital. L’opération, stratégique pour la filière aéronautique et nucléaire, sera finalisée fin avril.

2 - Qui est ProLogium, le fabricant de batteries taïwanais qui pourrait investir 4,5 milliards d'euros à Dunkerque?

L’entreprise taïwanaise ProLogium Technology, spécialiste des batteries solides à électrolyte céramique, croit dur comme fer dans sa technologie et souhaite s’exporter à l’international. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont dans la course pour accueillir la future gigafactory européenne de l'entreprise. Dunkerque est en pôle position pour rafler la mise.

3 - Ineos va produire son futur 4x4 électrique en Autriche plutôt qu’à Hambach

Changements de plan chez Ineos. Le groupe britannique qui tente de se diversifier dans l'automobile a annoncé qu'il fabriquerait son futur 4x4 électrique en Autriche, alors que le site de Hambach (Moselle) semblait un temps pressenti.

4 - Les grandes entreprises américaines accentuent la pression pour faire revenir leurs salariés au bureau

A l’instar de la banque JPMorgan Chase en avril, plusieurs grandes entreprises américaines accentuent la pression sur leurs salariés pour qu’ils reviennent au bureau. En France, le retour de bâton devrait être moins brutal.

5 - Comment Riber, petit poucet français des puces, veut changer de dimension

Cantonné aujourd’hui à des applications de niche, le petit équipementier français de semi-conducteurs Riber se démène pour étendre sa technologie d’épitaxie à des marchés à grands volumes. Sous la houlette de son nouveau patron, Christian Dupont, il ambitionne de changer de dimension en s’attaquant à des domaines en ébullition comme la photonique sur silicium ou le quantique.