Cesmae : Simplifie la gestion des commandes

Depuis plus de 28 ans, Cesmae propose à ses clients des solutions permettant de réduire leur panel de fournisseurs et d’éviter la création de comptes potentiellement peu récurrents. Une démarche pensée pour répondre aux besoins des services achats des grandes entreprises, cible prioritaire de Cesmae.

« Les grands comptes passent des milliers de commandes par an, auprès de fournisseurs de toutes tailles, parfois pour une intervention unique, rappelle Jean-Louis Valette, gérant de l’entreprise. Ce qui génère des pertes de temps, des délais et des coûts importants. Notre solution est basée sur la création d’un compte Cesmae chez nos clients, nous permettant de prendre en charge toutes les commandes à passer aux fournisseurs de catégorie C non référencés, ou dont le compte a été fermé, et d’effectuer les paiements. Cette méthode, mise en œuvre en partenariat avec les directions achats, est simple, rapide, très efficace et off re aux entreprises une grande une réactivité dans la relation avec les fournisseurs. »

Intégrée à la stratégie de la société cliente, la solution Cesmae participe à une meilleure organisation du portefeuille fournisseurs et à l’optimisation des achats. Comptabilité simplifiée, facturation et audits allégés, coûts réduits… Une formule gagnant/gagnant, pour les donneurs d’ordre, comme pour les fournisseurs, fruit d’une longue expérience et d’une équipe très à l’écoute des clients, qui cultive l’excellence et la passion du service rendu.

« Les résultats sont rapidement mesurables, les services achats que nous accompagnons peuvent clôturer jusqu’à 40 % de comptes fournisseurs en moins de 6 mois », assure Jean-Louis Valette.

Contenu proposé par Cesmae