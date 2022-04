Des petits actionnaires somment TotalEnergies de s'aligner sur l'Accord de Paris sur le climat

Des actionnaires de TotalEnergies s’inquiètent pour le climat. Un groupe d'investisseurs a déposé une résolution en amont de l'assemblée générale de TotalEnergies du 25 mai pour demander que les objectifs d'émissions du groupe pétrolier français se conforment à l'Accord de Paris sur le climat. Cet accord de l'ONU, conclu à Paris en décembre 2015, exige de ses signataires qu'ils maintiennent l'augmentation de la température « bien en dessous » de 2,0°C, et de préférence de 1,5°C, par rapport au niveau préindustriel.

Pas encore de réponse de TotalEnergies

« Malgré des améliorations, TotalEnergies n'a pas répondu aux attentes des investisseurs concernant l'alignement de ses objectifs de réduction sur l'Accord de Paris », a déclaré le groupe de 11 investisseurs, qui représente environ 0,8% du capital de la société, dans un communiqué mercredi. TotalEnergies n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Bas Bijleveld, conseiller en investissement responsable et gouvernance chez MN, dirige l'initiative. « Avec cette résolution, nous encourageons la société à devenir le premier géant du pétrole et du gaz à aligner complètement ses objectifs pour 2030 sur (une limite de) 1,5 degré et à être un exemple pour les autres acteurs du secteur », a-t-il déclaré.

Les autres investisseurs soumettant la résolution sont Achmea Investment Management, Aegon Asset Management, APG, BPL Pensioen, DPAM, Edmond de Rothschild Asset Management, Greater Manchester Pension Fund, La Financière de l'Echiquier, PGGM Investments et Van Lanschot Kempen.

Avec Reuters (Reportage Toby Sterling et Benoit Van Overstraeten; version française Valentine Baldassari; édité par Kate Entringer)