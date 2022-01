CES de Las Vegas, tracteur autonome John Deere, briques en bouses d'éléphants... Le top 3 vidéo de la semaine

© CEA Dans le projet "FollowKnee", la prothèse transmet elle-même au médecin des informations sur son fonctionnement. Produit présenté au CES de Las Vegas.

[L'instant tech] Une prothèse de genou intelligente, un test bactériologique ultrarapide, une microbatterie… Le CEA débarque au CES de Las Vegas

Trois projets financés ou cofinancés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) promettent de faire briller l'innovation française au CES de Las Vegas, la grand-messe des nouvelles technologies qui s'ouvre le 5 janvier.

John Deere prêt à commercialiser son premier tracteur autonome



Découvrez la vidéo ici

Le constructeur de matériels agricoles John Deere a lancé, au CES, son tracteur autonome, basé sur l’optimisation d’un modèle existant. Intelligence artificielle et machine learning sont de mise.

[L'industrie c'est fou] Des briques fabriquées à partir de bouses d'éléphants



Découvrez la vidéo ici

Un architecte thaïlandais a mis au point des briques de construction en utilisant des bouses d'éléphants, un matériau écologique et riche en fibres. Certaines d'entre elles seront exposées à Versailles (Yvelines) entre mai et juillet, à l'occasion de la deuxième édition de la Biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France.