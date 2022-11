Ces 12 grands sites français de l'industrie lourde ont déjà lancé leur décarbonation

5 milliards d'euros tout de suite, 5 milliards de plus sous 18 mois si les industriels jouent le jeu : voilà ce qu'Emmanuel Macron a proposé aux représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 réunis à l'Elysée le 8 novembre. En réalité, la première tranche des 4 milliards fléchée vers la décarbonation des usines, prévue dans le cadre du plan 2030, n'est pas nouvelle mais n'a pas encore été consommée. Une dizaine de projets sont déjà lancés et en cours d'instruction par les services de l'Etat. Nous avons sélectionné 13 projets exemplaires de décarbonation sur des sites de l'industrie lourde, par nature très polluante et consommatrice d'énergie.

Captage de CO2 et fours électriques pour ArcelorMittal Dunkerque

ArcelorMittal a annoncé en février 2022 qu'il comptait investir 1,7 milliard d'euros pour installer une unité de réduction directe à l’hydrogène (DRI-H2) d'une capacité de 2,5 tonnes d'acier par an couplée à un four électrique innovant ainsi qu'un four électrique à arc pour le recyclage de l'acier, sur son site de Dunkerque (Nord). L'entreprise a par ailleurs installé des premiers modules CCS pour capter le CO2 sur le site de Dunkerque. 4400 tonnes de CO2 doivent être captées par an.

Des déchets plutôt que du charbon sur le site Solvay de Dombasle-sur-Meurthe

[...]