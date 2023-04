Incorporation de Matières plastiques recyclées : les cinq premiers certifiés

Ils ne sont pour le moment que cinq, mais leurs rangs devraient rapidement grossir. Acti Pack, Barbier, Dyka, J&M Plast et Rikutec sont les premiers transformateurs à pouvoir se prévaloir d’avoir obtenu la certification Incorporation de Matières plastiques recyclées (MPR) délivrée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) et dont le référentiel a été élaboré en collaboration avec le Centre technique IPC.

Ils œuvrent dans l’emballage, le BTP ou encore l’assainissement et partagent leur expérience en exclusivité pour Plastiques & Caoutchoucs Magazine. Découvrez l'ensemble de leurs témoignages dans les jours qui viennent sur usinenouvelle.com/plasturgie.

A retrouver également un entretien avec Laetitia Goldszmidt, cheffe de projet Certification au LNE et un guide de 4 pages "Incorporation de matières plastiques recyclées : comment obtenir la certification".