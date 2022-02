«Certains managers se cachent derrière les outils et procédures pour éviter le face-à-face », déplore le chercheur Pierre-Olivier Monteil

L'Usine Nouvelle . - Votre livre, Éthique de la pratique ordinaire, invite à repenser les « nœuds de difficultés » qui altèrent l’engagement au travail. Pouvez-vous en donner une illustration ?

Pierre-Olivier Monteil. - La question de l’urgence, par exemple, est souvent mal posée. En cas de problème à ce sujet, une réaction classique est de proposer un stage de gestion du temps. Mais la réalité, c’est que nous sommes dans une société malade du temps. Pour mieux appréhender la question de l’urgence, il faut la replacer dans son contexte sociétal. On nous dit partout que les outils à notre disposition sont là pour nous simplifier la vie et nous faire gagner du temps. Pourtant, nous n’avons jamais eu ce problème autant qu’aujourd’hui. Les e-mails en sont le symbole le plus flagrant. Il n’est pas rare d’en envoyer un à quelqu’un avec qui on va échanger le lendemain... Et il faut s’interroger sur comment s’y prendre collectivement pour que l’urgence redevienne une exception. Un autre exemple est la production en flux tendu, qui peut donner au travailleur une impression d’urgence. Peut-être faut-il imaginer ce mode de production autrement.

La prolifération des normes et des procédures, notamment dans l’entreprise, est aussi à combattre, dites-vous. Pourquoi ?

