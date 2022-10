Certaines productions de médicaments en France sont menacées par les régulations, alerte l'industrie pharmaceutique

C’est inédit. Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2023 a uni l’ensemble des instances représentatives de l’industrie pharmaceutique en France autour d’un même mécontentement et d’inquiétudes similaires. Grands et petits laboratoires, acteurs français et internationaux, génériqueurs, sous-traitants, tous sonnent l’alarme en brandissant des risques d’arrêts de production de certains médicaments en France. Lors d’une conférence de presse commune jeudi 13 octobre, au nom de tous les organismes, Thierry Hulot, président du Leem a fustigé «une régulation qui devient hors de contrôle» et une «fiscalité, la plus lourde d’Europe, qui devient insoutenable». Jamais, dans le traditionnel débat automnal du PLFSS, l’industrie pharmaceutique en France n’a parlé d’une seule voix et avec un ton aussi vif.

